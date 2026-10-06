Собянин: Павильон "Умный город" на ВДНХ посетили 1,3 млн человек за 10 лет

Павильон "Умный город" на ВДНХ за 10 лет работы посетили миллион 300 тысяч человек. Проведено больше 12 тысяч бесплатных экскурсий, множество мастер-классов, хакатонов и лекций. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Уникальная мультимедийная выставка рассказывает о современных цифровых технологиях, которые помогают управлять мегаполисом и делают жизнь горожан ещё удобнее и комфортнее. С момента открытия экспозиция выросла более чем в полтора раза.

В павильоне более 80 интерактивных экспонатов, рассказывающих об инновациях в транспорте, медицине, образовании и городской среде. В этом году появилась возможность посетить Центр киберграмотности, проследить эволюцию навигации московского метро за время его существования, а также узнать, где и как применяется искусственный интеллект.