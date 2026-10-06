Возможности "Электронного дома" постоянно расширяются

Дмитрий Кузьмин раньше жил в обычной пятиэтажке. В современный многоквартирный дом переехал 4 года назад по программе реновации. Тогда он еще и представить не мог, что решать жилищные вопросы можно будет через телефон и за пару касаний.

"Первое, что мы сразу заметили, там включили возможность передачи показания счетчиков и оплаты квартплаты и показания счетчиков не только воды, но и Мосэнерго. Конечно, это удобно", - рассказал Дмитрий Кузьмин.

В одном приложении собрана вся необходимая информация, например, о плановых или аварийных отключениях воды, электроэнергии и газа. На платформе даже можно пожаловаться на проблемы во дворе - заявки автоматически поступают ответственной инстанции.

"Вот, например, даже лавочка, которую последний раз красили, может быть, 2-3 года назад, она уже вся выцвела. И я сейчас могу достать телефон и сделать заявку", - говорит Дмитрий Кузьмин.

А это значит, что уже через пару дней скамейку приведут в должный вид. "Электронный дом" помогает наладить диалог не только с управляющими организациями, но и с соседями. Благодаря чату без спама, рекламы жильцы остаются в курсе общедомовых вопросов. При необходимости устраивают собрания собственников. На одном из них, кстати, решили установить "Умный домофон".

На платформе множество сервисов. Один из самых популярных - "Электронный консьерж". Операторы помогают записаться на прием или онлайн-консультацию в различные ведомства, оформить обращение в нужную инстанцию, и иногда даже специалисты оказывают психологическую поддержку.

"Ночь, шел дождь и была гроза. В каком-то доме Москвы ехал житель в лифте. У него мало того, что есть страхи передвижения в закрытых пространствах, так лифт еще и остановился. Написал в чат. Пока житель ждал, пока к нему приедет лифтер, оператор принял решение оставаться на линии с ним и оказывать моральную поддержку", - рассказал Игорь Саранов, руководитель сервиса "Электронный консьерж".

Сейчас перед разработчиками стоит амбициозная задача – сделать все услуги не только удобными, но и безопасными для кошелька жителей.

"Самая распространенная услуга - это, конечно же, проверка приборов учета. Мы сформировали сервис, который позволяет все-таки проводить действительно проверку, а не просто визуальный осмотр", - отметил Илья Демин, заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления".

"Электронным домом" пользуются уже более 2 миллионов человек. И востребованность в платформе, как и нее функционал, растет с каждым днем.