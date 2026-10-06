Столичный Центр экспертиз в строительстве провел более 18 тысяч исследований с начала года

Они не просто прорубают лунку в асфальте. Так берут пробы дорожного покрытия для экспертизы. Разорвать арматуру, заморозить бетон и поджечь обшивку. В лаборатории испытаний строительных материалов и конструкций специалисты готовы пойти на все чтобы проверить технические характеристики. Не прошел экспертизу - значит не попал на объект.

"Если материал не проходит проверку, мы оформляем экспертное заключение, в котором указываем, что не прошло, какой материал, по какому показателю, и передаем в Комитет государственного строительного надзора города Москвы, инспектору. И уже принимается дальнейшее решение: либо выписывается штраф, либо выписываются какие-то другие административные решения", - рассказал Максим Риваненко, директор ГБУ "ЦЭИИС".

Бетон тестируют практически так же, как плитку или кирпич, на предел прочности. Кроме того, его проверяют на износоустойчивость и водопоглощение. А в лаборатории огневых испытаний важный фактор - температура. Поджигают все, даже, например, линолеум.

"При воздействии такой же температуры 744 градуса, это примерно 35 киловатт на нашей установке. Материал не воспламенился за 15 минут. Данный образец воспламенился. Теперь нам необходимо уменьшить температуру, для того чтобы понять минимальную температуру воздействия и определить точную группу воспламенения", - пояснил Петр Щербаков, начальник Лаборатории огневых испытаний ГБУ "ЦЭИИС".

Только если все материалы прошли экспертизу, можно начинать строительство. И то, под контролем специалистов Мосгосстройнадзора.

"По каждому объекту в среднем у нас проверка 10 рабочих дней, если нет длительных замеров в лаборатории. Если выявляются критические нарушения, то вплоть до временного запрета деятельности. Это более строгая мера нарушений. И готовится материал, отправляется в суд для принятия решения об административной приостановке деятельности. Если нарушение незначительное, то они отображаются в предписании", - сообщил Алексей Зозульчак, начальник Управления по Северо-Западному административному округу Мосгосстройнадзора.

С начала года столичный Центр экспертиз в строительстве провел более 18 тысяч исследований. Именно такой многоступенчатый контроль позволяет гарантировать безопасность будущих объектов.