Кремль назвал безосновательными обвинения России в "теневой войне" с Германией

Заявления главы немецкой разведки о некоей "теневой войне" России с Германией безосновательны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле подчеркивают, что Берлин не приводит никаких аргументов в подтверждение своих слов.

Представитель Кремля отметил, что подобные обвинения в свой адрес в Москве уже слышали неоднократно. Песков прокомментировал заявления Берлина. Там утверждают, что Германия рискует быть втянутой в вооруженный конфликт с Россией. Обвиняют при этом Москву, которая, якобы, ведет теневую войну и устраивает гибридные атаки.

Песков пояснил, что немецкая сторона использует информационный прием. Она искусственно создает эфемерного врага - для того, чтобы оправдать расходы на милитаризацию, приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".