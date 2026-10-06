Кремль: "Прямую линию" с Путиным объединят с большой пресс-конференцией

Подготовка к традиционной "Прямой линии" с президентом России уже началась. В этом году она снова будет совмещена с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что завтра, в день своего рождения, президент России проведет серию международных телефонных переговоров. Песков напомнил, что Владимир Путин редко проводит этот день в полностью праздничном формате. 7 октября Путину исполнится 74 года.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что день рождения - это всегда очень личный праздник. Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, приводит слова Пескова ТАСС.