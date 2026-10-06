Раскрыт грубый обман Меган Маркл: вот на чем прокололась жена принца Гарри

Меган Маркл оказалась в центре скандала. Ее бизнес висит на волоске.

После того, как несколько лет назад супруга британского принца Гарри, малоизвестная американская актриса Меган Маркл отказалась от выполнения королевских обязанностей и покинула Великобританию, она с мужем обосновалась в США. В Калифорнии пара жила в особняке в Монтесито и воспитывала двоих детей: сына Арчи и дочь Лилибет.

Ходят слухи, что семейство привыкло жить на широкую ногу и, чтобы заработать, супруги дали несколько резонансных интервью, записали подкасты и кулинарное шоу, а теперь предприимчивая Меган запустила собственный бренд, под которым делают мед, варенье, вина и шампанское, свечи и многое другое.

В преддверии праздников бренд Меган подготовил несколько сюрпризов. Об этом сообщается на официальной страничке компании в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Публикация представляет собой фото Меган, стоящей в фартуке у плиты и что-то помешивающей в кастрюле.

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Однако после обнародования этого снимка в Сети разразился скандал. Маркл обвинили в грубом обмане. Дело в том, что особо наблюдательные интернет-пользователи обратили внимание, что плита не работает: у конфорки не горит газ под кастрюлей, а ручка не повернута.

"Ну и врушка", "Опять обман", "Какая лицемерная эта Меган", "Кого хотят надурить? Все же видно", "Ну хоть бы прифотошопили огонь под кастрюлей", - высказались возмущенные комментаторы в Сети.

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