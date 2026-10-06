Европа потратила дополнительные 100 миллиардов евро из-за роста цен на газ. Цены выросли на 140%, дизель подорожал вдвое. Несмотря на потраченные миллиарды, объем энергии не увеличился ни на одну молекулу, пожаловалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Виновата во всем, традиционно, Россия. Глава Еврокомиссии заявила, что Москва в 2022 году практически в одночасье полностью прекратила поставки газа. Тем не менее, утверждает фон дер Ляйен, принятые тогда решения сделали Евросоюз менее уязвимым и лучше подготовленным.

Глава ЕК не упомянула, что Брюссель сам перекрыл себе поставки российского газа. Евросоюз утвердил программу REPowerEU, принял пакеты санкций и юридически заблокировал импорт, ЕС взял курс на принудительный отказ от российского топлива, однако схема не сработала: 12% российского газа до сих пор поступает в ЕС.