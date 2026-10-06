Собянин рассказал о достижениях столичных пожарных и спасателей

70 столичных пожарных и спасателей удостоены почётных званий города Москвы. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

В послужном списке каждого - сотни спасённых жизней и тысячи ликвидированных происшествий. Мэр уточнил - награда "Почётный пожарный" вручается за высокий профессионализм в тушении пламени и защите людей от огня, а "Почётный спасатель" присваивается за мастерство в ликвидации последствий аварий и происшествий.

Сергей Собянин отметил труд награждённых и поблагодарил их за службу.