Народ ахнул, увидев взрослого сына Мурата Насырова: "Одно лицо!"

Мурат Насыров погиб в январе 2007 года. Исполнителю нетленки "Я это ты" было 37 лет. Артист выпал из окна своей московской квартиры, в момент трагедии дома были жена и дети Мурата. Причина смерти Насырова до сих пор вызывает споры.

После происшествия жена музыканта Наталья и директор Александр Скурихин заявили о несчастном случае, который произошел, когда Насыров якобы поправлял на балконе телевизионную антенну. Но эту версию доказать не удалось.

Семья артиста не стала из-за трагедии менять место жительства. Дети Мурата и его жена все еще живут в квартире, в которой оборудована студия Насырова. Сын и дочь артиста пошли по его стопам. Они уже совсем взрослые: Лие 30 лет, Акиму 26, оба талантливы, как папа. Дочь певца с детства играет на гитаре, ходила в музыкальную школу, но жизнь решила с творчеством не связывать – окончила факультет международной экономики в Академии им. Плеханова. А Аким захотел стать профессиональным саксофонистом и направил стопы в альма-матер отца – Гнесинское училище.

Насыров-младший играет на саксофоне, пишет музыку и выступает в джазовых клубах. А несколько лет назад вместе с другом основал группу Sequel.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Наследники Насырова на публике почти не появляются и интервью не дают. Когда в Сети появилось свежее фото Лии и Акима, народ наперебой принялся обсуждать их внешность. Россияне отмечают, что сын вырос копией Мурата. Те же глаза, форма лица, взгляд. В комментариях пишут, что от таких совпадений мурашки по коже. "Одно лицо!" — заявили пораженные сходством поклонники Насырова.