Ксения Бородина раскрыла самую болезненную правду об отношениях: такое терпеть нельзя

Ксения Бородина уверена, что отношения без официальной регистрации не имеют будущего. Известная ведущая раскрыла подноготную такого союза.

В своем официальном телеграм-канале Ксения Бородина часто выкладывает вопросы поклонников, которые просят у нее совета в Сети. На сей раз ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" порассуждала на тему, есть ли будущее у пары, которая официально не оформляла отношений.

Та высказала мнение, что если мужчина не хочет жениться, то это тревожный звоночек. "Если вы с парнем много лет в отношениях, а он так и не сделал предложение, то это стрем. Женщина может годами убеждать себя, что мужчина просто не готов, а потом обнаружить, что он был не не готов. Он просто не хотел именно того будущего, которого хотела она. И это, наверное, самая болезненная правда", - рассуждает Бородина.

Она уверена, что штамп в паспорте не спасет от измен и не поможет, если пара перестала друг друга слышать. Но и совсем отказываться от брака нельзя. "Если два человека любят друг друга и хотят прожить вместе жизнь, совершенно нормально хотеть определенности. И нормально хотеть брака. Ненормально только то, когда один ждет свадьбу, детей и общий дом, а второй годами делает вид, что этого разговора не существует!" - заключила Ксения.

Отметим, что сейчас телеведущая счастлива в третьем браке. Летом прошлого года Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Влюбленные с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе.

Бородина за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около десяти миллионов рублей. Бородина не стала скрывать, что за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось.

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