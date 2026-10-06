Москва решила нанести ущерб интересам Токио

Москва ответит на санкции Токио. Российская сторона пример меры, направленные на нанесение ущерба интересам Японии, заявили в посольстве России.

Япония 2 октября объявила о 27-м пакете санкций против России. Рестрикции затронули 33 российских юридических и 9 физических лиц. Под ограничения попал и ряд компаний за рубежом.

Как заявила дипмиссия в официальном комментарии, Россия будет реагировать на подобные шаги системными контрмерами. Они заточены на причинение ущерба интересам Токио в чувствительных для него областях. Новый пакет нелегитимных мер в посольстве назвали провокацией, нацеленной на разрушение российско-японских отношений, ответственность за последствия несет японская сторона.