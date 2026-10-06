Кремль оценил предложение США помочь с инфекцией в Иркутской области

Российская сторона позитивно оценивает прозвучавшее из Вашингтона предложение помочь, при необходимости, в ситуации с инфекцией в Иркутской области. Об этом рассказал во вторник, 6 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов заявление президента США Дональда Трампа о готовности помочь "настолько, насколько возможно", если России потребуется содействие. Глава Госдепартамента Марко Рубио призвал воздержаться от догадок, попросив Россию "предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом".

Речь идет о летальном случае в Иркутской области — женщина умерла от пневмонии. Поскольку умершая работала в противочумном институте, пошли слухи о якобы распространении чумы в регионе. Однако компетентные органы опровергли фейк и заверили в отсутствии оснований для тревоги.

В ответ на предложение Дональда Трампа Дмитрий Песков заявил, что "хорошо, когда взаимная помощь предлагается". В то же время он призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора относительно эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС.

Тем временем официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер рассказал, что ВОЗ контактирует с российскими органами здравоохранения для уточнения обстоятельств инцидента в Иркутской области.

Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, почему россияне могут не бояться эпидемии чумы. Эксперт еще до установления диагноза умершей жительницы Иркутской области объяснил, почему это не может быть случай чумы.