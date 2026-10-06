Президент России Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ в случае нападения на Калининградскую область или другой регион нашей страны. Об этом напомнил во вторник, 6 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат указал на то, что в НАТО после четких заявлений России о недопустимости угроз в адрес Калининградской области отреагировали, опровергнув высказывания своих отбившихся от рук подопечных.

Однако, напомнил Лавров, "мы много раз слышали, что НАТО — это оборонительный альянс, но это не спасло Югославию, это не спасло Афганистан, это не спасло Ливию" (цитаты по ТАСС).

Ранее, после очередной порции угроз из Литвы "нейтрализовать" Калининград, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, хотя враждебная риторика членов НАТО — "повод для глубокой обеспокоенности".

Помощник российского лидера Николай Патрушев подтвердил, что Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. При малейшей попытке НАТО реализовать свои угрозы "всё будет поставлено в совершенно другую плоскость" незамедлительной реакцией со стороны России, предупредил Патрушев.