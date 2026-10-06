Путин призвал повышать локализацию производства аккумуляторов

Важность локализации производства аккумуляторов подчеркнул Владимир Путин, открывая первый комплекс в кластере производства электрических батарей. Президент России отметил: для этого надо активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов.

Путин пояснил, что под локализацией производства подразумевается сквозная цепочка с преимущественным использованием российского сырья. Кроме добычи минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопительной энергии, надо внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.

Глава государства добавил, что для ускоренного развития собственных технологий российские специалисты готовы опираться на наилучшие практики зарубежных партнеров. Россия будет выстраивать с ними взаимовыгодное сотрудничество, приводит слова Путина РИА Новости.