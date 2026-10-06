Нобелевскую премию по физике получил исследователь космических нейтрино

Нобелевскую премию в области физики за 2026 год получит Фрэнсис Халсен из Висконсинского университета (США). Его отметили высокой наградой за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.

Председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс назвал IceCube потрясающим инструментом научного познания, а также отметил упорство и научную прозорливость Халсена, которые проложили путь к новому направлению в астрономии.

Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ) Сергей Попов, которого цитирует ТАСС, поясняет: результаты работы Фрэнсиса Халсена позволили прорубить еще одно "окно во Вселенную". Нейтрино сверхвысоких энергий — это отдельный и особый канал информации об астрофизических процессах и источниках.

Научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко объяснила важность работ Халсена тем, что наблюдения за нейтрино помогают в формировании "теории всего", которая бы объединила все известные нам фундаментальные взаимодействия. Открытия, совершенные в IceCube, ознаменовали собой начало новой космической эры, считает специалист.

Между тем российские ученые вносят не меньший вклад в раскрытие важнейших загадок Вселенной. В 2025 году сразу восемь мощных сигналов из Млечного пути засекли при помощи телескопа на дне Байкала — специалисты смогли поймать нейтрино. Эти частицы-"призраки" зародились еще во время Большого взрыва и несут в себе информацию о том, что вообще происходило и происходит в космосе.