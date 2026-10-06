Татьяна Брухунова о невероятных мучениях за границей: "Негде притулиться, чтобы сделать фотографию"

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто жалуется на усталость из-за слишком большого объема работы. При этом супруга юмориста практически каждый месяц уезжает из Москвы в различные путешествия. Народ никак не мог понять, как при таком графике труда и отдыха Татьяна не может полноценно восстановить силы.

Брухунова решила внести ясность в этот вопрос. Татьяна сейчас находится в Марокко и на примере этой африканской страны объяснила, что путешествия — не отдых, а изматывающий труд.

"Многие люди не понимают разницу между отпуском и путешествием. Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие. У тебя практически каждый день новый отель, дорога занимает 10, а иногда и более часов. И это не всегда хорошие дороги, почти всегда они плохие. Марокко — это страна для тяжелого путешествия", — поведала жена юмориста.

За короткую поездку Брухунова осмотрела современную Касабланку и старинный Рабат. Оба города разочаровали заядлую путешественницу. По словам Татьяны, она не может даже нормально поесть. Мол, в стране дефицит морепродуктов и рыбы, из-за чего она не знает, чем питаться.

"Я достаточно капризный едок. Я очень мало что могу себе позволить есть… В Марокко я столкнулась с тем, что большую часть времени нахожусь голодной…" — призналась избранница Петросяна.

Ужаснули Татьяну и условия жизни местного населения. На улицах марокканских городов Брухунова столкнулась с антисанитарией и толпами людей.

"Курят… Повсюду человеческий и животный кал. Для того, чтобы в него не вмазаться, нужно постоянно смотреть под ноги. Повсюду невероятная вонь шкварчащей еды. Негде притулиться, чтобы сделать фотографию", — резюмировала супруга Евгения Вагановича.