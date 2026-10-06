Вопрос о включении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается. Госсекретарь США Марко Рубио ответил журналистам в Исландии на вопрос, должна ли Украина стать членом альянса.

Власти в Киеве в 2019 году издали закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в НАТО и Европейский союз. При этом в Верховной раде предлагали оставить только курс Киева в ЕС, отказавшись от идеи вступления в альянс.

Москва одной из целей специальной военной операции заявила нейтральный статус Украины. Подчеркивается, что выбранный Киевом курс на вступление в НАТО является одной из причин продолжающегося конфликта.