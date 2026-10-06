Сеул получил от Киева извинения за разглашение конфиденциальной информации, однако считает это недостаточным. Об этом заявил во вторник, 6 октября, министр иностранных дел Чо Хён на парламентских слушаниях.

Как сообщает Yonhap, политик подтвердил обсуждение этой темы с украинским коллегой Андреем Сибигой — из Киева поступили сообщения с извинениями, однако Республика Корея не удовлетворена.

Чо Хён заявил, что южнокорейские власти изучают меры дальнейшего реагирования, вплоть до отзыва своего посла из Киева. Однако окончательное решение пока не принято.

Отношения между Украиной и Республикой Корея накалились после выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Утративший легитимность президент Украины во всеуслышание объявил, будто украинские боевики захватили в плен военнослужащих КНДР и передали их Сеулу. Республика Корея обвинила Украину в нарушении соглашения о конфиденциальности. Из Киева в ответ прозвучали обвинения во лжи — якобы стороны не договаривались держать свое сотрудничество в тайне.

Как заявил журналист Дмитрий Киселев, "длинный язык, короткая память" Зеленского обернулись мощной головной болью для Сеула: "То, что было обещано молчать, он благополучно забыл". Киселев напомнил, что киевский режим на регулярной основе совершает ошибки подобного рода, однако пока ему все сходило с рук.