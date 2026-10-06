Россиян предупредили о риске проблем с шенгенскими визами в 2027 году

Количество выданных россиянам шенгенских виз может сократиться в 2027 году из-за обсуждаемого в Европе пересмотра визовой политики. Об этом предупредил во вторник, 6 октября, руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Как заверил специалист, полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в настоящее время не ожидается. Однако пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Евросовета, который соберется 15-16 октября в Брюсселе.

Абасов уточнил, что даже в случае согласования членами ЕС новых визовых ограничений Европа вряд ли полностью исчезнет из предлагаемых россиянам туристических продуктов. Тем не менее, нельзя исключать ужесточение сроков, стоимости и порядка оформления документов, цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Эстония призвала запретить в рамках нового санкционного пакета въезд в Евросоюз участникам российской специальной военной операции. Однако другие члены ЕС потребовали решать визовые вопросы за рамками санкционной политики. В России в ответ напомнили, что российские бойцы "могут въехать без виз, если захотят", как это уже бывало в 1812 или 1945 годах.

Между тем министр по вопросам евроинтеграции Сербии Неманья Старович заверил, что власти этого государства не рассматривают введение виз для граждан России. Как подчеркивал политик, присоединение к Шенгенскому соглашению отвечает национальным интересам Сербии. Тем не менее, отменять в связи с этим безвизовый режим для россиян Белград не намерен.