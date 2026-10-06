Подруга выставила в Сеть фото Волочковой без ретуши: вот как на самом деле выглядит балерина

Анастасия Волочкова перестала бороться с хейтерами, критикующими ее внешность. Балерина считает, что ей многие завидуют, поэтому и пишут гадости в соцсетях. Но за бывшую приму Большого театра внезапно вступилась ее подруга.

Фотограф Елена Галицына часто устраивает эффектные фотосессии для Анастасии, однако именно эти снимки чаще всего и подвергаются критике. Пользователи Сети пишут, что Волочкова сильно заретуширована на кадрах Галицыной, и в жизни она выглядит иначе.

Елена устроила хейтерам отлуп. Фотограф объявила, что экс-прима Большого театра великолепна хоть с ретушью, хоть без.

"Захожу к Насте на страницу и постоянно вижу "критические" замечания истинных ценительниц и знатоков красоты и стиля: "Она в жизни другая, на себя не похожа, сплошная обработка". Анастасия прекрасна безо всякой обработки – и в жизни, и в работе: на репетициях, съемках, фотосессиях", — заявила Галицына.

При этом подруга балерины не стала отрицать, что использует в своей работе грим и компьютерную обработку. Елена объяснила, что художественный образ создается в том числе искусственными средствами: макияжем, костюмом, светом, обработкой RAW-снимков.

"Мне кажется, громче всех ругают ретушь и другие художественные приемы те, с кем камера обходится не так щедро, как с Анастасией. Да и сравниться с ней, а уж тем более тягаться, непросто. Зато написать гадкий комментарий может каждый", — подчеркнула фотограф.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

В подтверждение своих слов Галицына разместила в соцсети кадр Волочковой без ретуши. Выглядит на нем Анастасия сногсшибательно, вот только пользователи Сети отметили, что на этот цветущий вид балерины создан при помощи грима.