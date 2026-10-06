Россия не оставила без внимания сообщения о разработке Североатлантическим альянсом плана войны с нашей страной. Об этом во вторник, 6 октября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментарий главы российской дипломатии последовал за публикациями СМИ о том, что главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич прорабатывает стратегию достижения "быстрой победы" на тот случай, если противостояние с Россией перейдет в горячую фазу. План предусматривает комплекс мер, цель которых — ликвидация систем командования и управления противника для последующего разгрома основных российских сил.

Как подчеркнул Сергей Лавров, "мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции". Это означает, в частности, недопущение угроз со стороны наших западных соседей, цитирует главу МИД России РИА Новости.

Между тем соседи России продолжают распространять слухи о "российской агрессии" и поспешно укреплять оборону. В частности, Литва, Латвия и Эстония усиливают оборону в рамках общей Балтийской оборонительной линии, а также пытаются заниматься укреплением и расширением своих вооруженных сил.