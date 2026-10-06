Макрона осадили после заявления о новой французской ракете: "Пугать нас таким оружием смешно"

Франция осуществила тестовый пуск с подводной лодки Vigilant стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда. Об этом рассказали во вторник, 6 октября, во французском Министерстве обороны.

За пуском с борта корабля наблюдал глава государства Эммануэль Макрон. Он заявил, что "сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду — громко и четко.

Макрон расхвалил французских оружейников, заявив, что "очень немногие государства обладают подобными технологиями и компетенциями". При этом политик выразил убежденность в том, что "чтобы быть свободными, нужно внушать страх, а чтобы внушать страх, нужно быть сильными" (цитаты по РИА Новости).

Главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, которого цитирует ИС "Вести", напомнил, что с приходом к власти Эммануэля Макрона Франция последовательно занимается модернизацией своих ядерных сил, но результаты этого процесса не опубличивают: "Макрон отказался от транспарентности в области ядерных вооружений и закрыл доступ к информации, в том числе к спутниковым снимкам, касающимся каких-либо изменений ядерного оружия Франции".

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул напрасность потуг западных политиков запугать нашу страну: "Мы не боимся Францию. У них силенок не хватит разобраться с нами, пугать нас такими ракетами смешно". Как заявил сенатор в интервью "Газете.ру", "надо спокойно к этому относиться и продолжать производить самое современное, самое смертоносное оружие, которое мы умеем делать".

В январе 2026 года Макрона подняли на смех за заявления о способности Франции создать собственный аналог "Орешника". В Совфеде в ответ на амбициозные высказывания французского лидера напомнили, что европейская оборонка давно не производит ничего нового, а немецкие и британские распиаренные ракеты — это переделка американских разработок.