Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

"Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей". Такое заявление сделал Владимир Путин во время открытия крупнейшего в России кластера по производству электрических батарей. Предприятия построили в Москве, по уровню оснащения и автоматизации они считаются одними из самых современных и экологичных в мире. В цехах установлено около 1,5 тыс единиц высокотехнологичного оборудования, треть - это роботы.

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Ещё вчера подобные батареи для отечественных электробусов, речных трамвайчиков и "Москвичей" приходилось ждать из-за границы — вместе с ценой, сроками и чужими условиями. Сегодня за них отвечаем мы сами. На площадке "Технополиса Москва" запустили кластер, где рождается сердце любого электротранспорта — тяговый аккумулятор. И это не просто завод. Это попытка разорвать зависимость от чужой технологии.

"Энергия – это базовый ресурс экономики, потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции, продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии, будем осваивать новые области их применения", - заявил Владимир Путин.

Цифры, которые стоят за этим проектом, впечатляют. Два завода после выхода на полную мощность будут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год — это почти 70% потребностей российского рынка. Больше двух тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Первая гигафабрика только что введена в промышленную эксплуатацию — именно она с сегодняшнего дня будет выпускать тяговые аккумуляторы для электробусов, трамваев, "Москвичей" и речных электросудов. Ёмкость этих батарей вырастет почти на треть, а запас хода, например, электробуса увеличится на пятьдесят километров.

"По вашему поручению задачу технологического суверенитета в Москве в рамках особой экономической зоны решаем. Создано уже 250 предприятий, многие из которых мы с вами открывали вместе. Сегодня открывается новый кластер — кластер электромоторов, крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик. Сегодня стоимость электромобиля до 40% — это стоимость батареи, которая включает в себя программный продукт и микросхемы, и это всё импортное. Поэтому без современных отечественных батарей говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится", - сообщил Сергей Собянин.

На этой же площадке до конца следующего года появится первый в России центр испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла. Все это время отечественные производители были вынуждены отправлять продукцию на сертификацию за границу, раскрывая при этом свои технологии, секреты и наработки. Теперь эти процедуры будут проходить в Москве без посредников и посторонних глаз.

Серебристые катушки — те самые тяговые ячейки, которые через несколько секунд станут сердцем электробуса. Их здесь собирают почти без участия человека — роботы выполняют больше 95% операций. И это первое в стране подобное производство полного цикла, и оно уже работает. Второе предприятие кластера уже построено и готовится к запуску. Пятнадцать миллионов ячеек в год для самокатов, электровелосипедов, спецтехники и стационарных накопителей.

"Мы очень благодарны. В Москве с 2023 году мы подписали соглашение, и правительство Москвы взяло на себя все заботы, хлопоты и инвестиции по созданию зданий, помещений, соответствующих всем технологическим нормам. Это позволило нам больше энергии потратить на саму технологическую цепочку", - сказал глава Росатома Алексей Лихачев.

В планах — перевод поездов некоторых участков метро на автономный ход, накопители для ветряной и солнечной энергетики, бесперебойное питание больниц и центров обработки данных. И, пожалуй, главное — здесь формируется инженерная школа, которая будет определять развитие отрасли на десятилетия вперёд.