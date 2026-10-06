Восстание лицеистов: к массовым протестам во Франции присоединились студенты и профсоюзы

Более 85 тысяч человек вышли на манифестации по всей Франции сегодня утром в рамках протестного движения учеников. Эти данные приводит МВД страны. Ожидается, что число демонстрантов может вырасти до 200 тысяч - шествии и митинги во многих французских городах начались во второй половине дня. Самая массовая в данный момент проходит в Париже.

---

Столица Пятой Республики переходит на осадное положение. Владельцы магазинов, банков и ресторанов заколачивают окна. Опасаются погромов. Ведь сегодня — самая масштабная за последние почти 3 недели забастовка. Левые политические силы пытаются превратить школьные бунты в выражение общенационального недоверия действующей власти во главе с Макроном. Но пока политические лозунги затянуты завесой дымовых шашек и горящих мусорных баков.

К школьному бунту присоединились профсоюзы. Организаторы ожидают до 200 тысяч демонстрантов по всей стране. Улицы французских городов начали полыхать с новой силой уже с утра.

Родители и представители одного из самых влиятельных во Франции профсоюзов встали живым щитом между бунтующими школьниками и силовиками. А вот продолжение этого якобы мирного протеста: в полицейских полетели мусорные баки и металлические заграждения.

В противостоянии "стенка на стенку" победил слезоточивый газ, который щедро распылили жандармы. Коренные французы задаются вопросом: если протестующие требуют, чтобы школы привели в порядок, то как этому способствует полный разгром и уничтожение учебных заведений, которых и так не хватает.

"Бедняжки! Например, они говорят, в школах элементарно даже нет мусорных баков. А теперь посмотрите, что они делают с мусорными баками! Они говорят, что им не хватает педагогов. Посмотрите, что они вытворяют с учителями. Все их требования — просто миф. Мы сделали для них все, пустили в страну, а они ее громят. Ассимиляция этих мигрантов - просто миф", - возмущается француженка.

Нет ничего лучше, чем немного европейской осени, чтобы подчеркнуть арабскую весну, иронизируют французы в соцсетях. Правда, большинству совсем не смешно.

Государственный канал France 24 призывает граждан Пятой Республики не верить своим глазам, а внимать тому, как интерпретируют события напрямую зависящие от правительства СМИ. Вот, что внушает аудитории журналистка, явно не коренная француженка.

"Ультраправые используют все эти ролики с беспорядками для продвижения идеи гражданской войны против белых, которая, по их словам, разразилась из-за последствий миграции. Они специально делают такие подборки в социальных сетях, чтобы продвигать свои исламофобские идеи. На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного смертельного случая на улицах Франции. Студенты просто протестуют против переполненных классов", - утверждает Ведика Баль, журналист телеканала France 24.

Свыше тысячи пострадавших в ходе беспорядков, видимо, не в счет. Из них 715 полицейских, 85 сотрудников школ и 215 самих учащихся. За событиями во Франции пристально следят белые консервативные британцы. Понимают: им стоит приготовиться.

"Это надвигается и на Британию. Потому что все условия у нас созданы. И есть все предпосылки для гражданской войны. Примерно те же, что и во Франции. Мы - заложники расовых обид. Эти люди просто хотят нас уничтожить. И правительства этому способствуют. Такое ощущение, что люди у власти хотят уничтожить всю западную культуру, стереть с лица землю западную цивилизацию. И заменить ее исламистским насилием в сочетании с левой идеологией", - рассуждает Филип Киззели, политический комментатор, Великобритания.

Пока Франция полыхает, Эммануэль Макрон мнит себя лидером великой ядерной державы. Наслаждается пуском стратегической баллистической ракеты. Уверяет, что Париж посредством испытаний сделал громкое и четкое послание.

"Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными", - заявляет Макрон.

"Ты не обладаешь ни одной из перечисленных тобой опций", - тут же ответили в соцсетях своему президенту граждане Франции.