Полезно знать: Национальный проект "Экологическое благополучие" / Генеральная уборка страны

В России идёт генеральная уборка! При поддержке национального проекта "Экологическое благополучие" по всей стране ликвидируют свалки и опасные объекты, расчищают реки и утилизируют затонувшие корабли.

Так, в ДНР русло реки Кальмиус расчистили от кустарников и мусора. Его вывезли больше тысячи тонн! Это позволило восстановить естественное течение и снизить риск паводков.

В Сергиевом Посаде оздоравливают реку Копнинку. Со дна уже подняли многолетний ил, убрали камыш, сухостой и поваленные деревья. И привели в порядок Безымянный пруд, расположенный в русле.

По всей стране к 2030 году расчистят более тысячи километров рек и восстановят 36 тысяч гектаров озёр и водохранилищ.

А на Дальнем Востоке утилизируют затонувшие корабли. Их подтягивают к берегу, разделывают на части и отправляют лом на переработку. Так, на Сахалине в этом году планируют извлечь севший на мель траулер "Капитан Лобунец". Всё, чтобы моря и реки были чистыми, а окружающая среда – безопасной.