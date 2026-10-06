Отощала до костей и вся ссутулилась: новое фото больной раком Лерчек шокировало народ

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уже больше полугода борется с раком желудка. Блогер прошла несколько курсов химиотерапии. Родные верят, что Лерчек сможет победить болезнь. 6 октября Чекалина отмечает день рождения, в честь праздника вся семья собралась вместе.

Жених Валерии Луис Сквиччиарини на своей странице в соцсети опубликовал фотографии и видео с именинницей. В своем обращении Луис поблагодарил возлюбленную за сына и вспомнил испытания, через которые им пришлось пройти вместе. По его словам, врачи давали Валерии мало шансов, однако она продолжает бороться.

"Живи, моя Лера, вопреки всему. Вся твоя семья очень любит тебя!" — обратился Сквиччиарини к имениннице.

Чекалина появилась перед камерой в красном платье в горошек, рядом стояли букеты цветов и лежали рисунки, сделанные детьми. Несмотря на проблемы со здоровьем, блогер старалась улыбаться. Поклонники Лерчек обратили внимание на то, как сильно блогер похудела.

"Вся ссутулилась, бедная"; "Шок, как резко сдала"; "Лерчек всегда такая улыбчивая, а сейчас видно, что ей больно"; "Кости аж выпирают, какой ужас", — обсуждают пользователи Сети в комментариях под постом Луиса.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что в конце сентября Чекалина вновь оказалась в московском онкоцентре из-за сильных болей в спине. По словам самой Валерии, ранее проведенная блокада не принесла желаемого облегчения. Сейчас она проходит процедуры для уменьшения спазмов и принимает сильные обезболивающие.