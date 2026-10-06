Открыт приём заявок на II Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодёжи "Голос истории"

В России во второй раз пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи. Ее цель — поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

В дебютном сезоне Премии в 2025 году приняло участие 1975 человек из 84 регионов России, а также 6 иностранных государств. Церемония вручения Премии прошла 28 ноября на площадке Третьяковской галереи.

В 2026 году количество номинаций Премии будет расширено до 14, а основной акцент будет сделан на проектах и инициативах, реализуемых в малых городах и селах России.

Участниками премии могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации "Лучший зарубежный проект об истории России" к участию приглашаются физические и юридические лица иностранных государств.

Заявки на участие в премии будет оценивать Экспертный совет. В его состав входят историки, педагоги, эксперты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте премии до 1 ноября: https://ano-geroiotechestva.ru/award. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября 2026 года.