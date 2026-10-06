Армения пытается переложить ответственность за будущее базы в Гюмри на Россию. Об этом заявил во вторник, 6 октября, директор четвертого департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Михаил Калугин.

Дипломат указал на "любопытную особенность нынешней армянской политической мысли", когда "правящая элита в Ереване зачастую ждет, что наиболее важные решения будут приняты внешними игроками".

Калугин напомнил о позиции Москвы по базе в Гюмри: Россия никому ничего не навязывает и готова вывести контингент. Российские власти готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг указанного объекта в рамках предметного разговора. Он коснется и распространяемых в ряде армянских медиа материалов, цель которых – дискредитировать российское военное присутствие и представив его чуть ли не как элемент "оккупации".

Представитель МИД России выразил убежденность в том, что армянский народ понимает значимость базы в Гюмри: "Как минимум это видно по тому интересу, который они проявляют к регулярно проводимым дням открытых дверей" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала: дислоцированная в Гюмри российская военная база является одним из несущих элементов архитектуры безопасности как Армении, так и Южного Кавказа в целом. Достойных альтернатив этому объекту не просматривается.

Лидер оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян предупреждал, что система безопасности Армении останется без поддержки в случае вывода российской военной базы. Как подчеркивал армянские политик, очень немногие государства в мире способны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.