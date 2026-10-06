Пенсионерам рассказали, кто рискует лишиться региональной доплаты

В России существует социальная доплата к пенсии — она положена неработающим пенсионерам, если величина пенсии ниже прожиточного минимума по региону.

Генеральный директор АО "НПФ Ингосстрах" Оксана Иванова предупредила в интервью агентству "Прайм", что есть риск лишиться социальной доплаты к пенсии. Соответствующее решение может принять Социальный фонд, у которого есть доступ к Единой цифровой платформе.

Как пояснила Иванова, при расчете доплаты учитываются все доходы пенсионера. Подводным камнем могут оказаться проценты по банковским вкладам. Кредитно-финансовые организации передают данные о выплаченных процентах в Соцфонд и Федеральную налоговую службу. Сумма, выплаченная вкладчику за год, делится на 12 и прибавляется к основному доходу.

Например, если прожиточный минимум в регионе проживания составляет 15 тысяч рублей, пенсионер получает пенсию в размере 14 тысяч рублей, а в качестве процентов по вкладу получил 1 100 рублей в месяц, итоговый доход составит 15 100 рублей. Это на 100 рублей превышает прожиточный минимум, поэтому социальная доплата будет аннулирована.

Вопросы могут вызвать и регулярные переводы от посторонних лиц без указания назначения платежа. Власти могут решить, что пенсионер имеет еще один источник дохода — например, ежемесячно получает деньги за сдаваемое в аренду жилье или за продажу какой-либо продукции. В этом случае гражданина признают работающим со всеми вытекающими последствиями в виде прекращения соцдоплаты и индексации страховой пенсии.

Ранее в Социальном фонде России рассказали, как избежать ошибок при расчете пенсии. Многоуровневая система контроля исключает массовые просчеты, однако в единичных случаях возможны ошибки. По каждому обращению россиян в связи с назначением пенсий проводится проверка по всей вертикали — от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.

Между тем Министерство труда и социальной защиты предлагает предусмотреть для россиян возможность получать пенсию в почтовом отделении при предъявлении цифрового удостоверения в мессенджере "Макс". Замглавы ведомства Андрей Пудов подчеркнул, что в таком случае "не обязательно будет держать под рукой паспорт и возвращаться домой, если его забыл".