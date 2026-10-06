Мария Миронова показала скромную могилу Екатерины Градовой: крест, портрет, оградка и лишь один букет цветов

Звезда культового советского фильма "Семнадцать мгновений весны" Екатерина Градова умерла в феврале 2021 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Место упокоения матери актрисы Марии Мироновой поражает простотой.

6 октября Миронова на своей странице в соцсети почтила память матери. Звезде "Семнадцати мгновений весны" в этот день исполнилось бы 80 лет.

"Пусть всегда играет наша любимая песня из моего детства "À toi" Joe Dassin. И время как будто бы остановилось... Я опять танцую спиной к твоим гостям, а ты меня просишь: "Доченька, развернись, не стесняйся, ведь ты так хорошо танцуешь". Терпсихора... Люблю", — написала Миронова в личном блоге.

К посту актриса прикрепила фото могилы матери. Скромный памятник в виде креста удивил поклонников актрисы, мол, родные могли бы и пышнее оформить могилу. А некоторые обратили внимание, что нет искусственных цветов и венков. У портрета актрисы стоит лишь букет хризантем.

Но, столь аскетичное убранство могилы соответствует образу жизни покойной. Екатерина Градова уверовала в Бога и ушла из профессии, когда ей было немного за 40. Актриса сделала выбор, который удивил не только ее поклонников, но и коллег. Окончив Православный Свято-Тихоновский богословный институт, она читала собственный курс "Живое слово" в духовной гимназии.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что первая супруга Андрея Миронова прославилась благодаря роли радистки Кэт в фильме "Семнадцати мгновениях весны". Но Екатерина Градова предпочла съемкам в кино работу в театре. Там на нее и обратил внимание кумир миллионов советских женщин. Спустя две недели после знакомства молодая актриса получила предложение, от которого была не в силах отказаться. Но брак в итоге рухнул. Любовные похождения Миронова доводили Градову до исступления, пока однажды она просто не выставила благоверного за дверь.