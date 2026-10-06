Российские "Варяги" развели мосты в Киеве: Украине предрекают неминуемую катастрофу

Расчеты ударных БПЛА отдельной бригады "Варяг" поразили Северный мост в Киеве — эту информацию подтвердило во вторник, 6 октября, Министерство обороны России.

Как подчеркнуло ведомство в своем "Макс"-канале, мосты в Киеве задействованы укронацистами для переброски войск и снабжения военными грузами. По этой причине российские беспилотники "развели мосты в Киеве".

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что рассчитывать на продолжение нормальной жизни, как в мирное время, больше не приходится. Украинские средства массовой информации и паблики пишут, что многие киевляне стремятся покинуть город.

Депутат Верховной рады Анна Скороход высказала опасения, что удары возмездия российской армии в буквальном смысле разделят Киев пополам и "на два берега разорвут". Нардеп подтвердила, что "огромное количество людей выехало" из столицы, опасаясь оказаться отрезанными от остального мира в случае полного разрушения мостов.

По мнению руководителя организации "Совет по урбанистике Киева" Виталия Селика, понтонные переправы не смогут стать полноценной заменой мостам. Строительство тоннеля под рекой, о котором уже заговорили на фоне ударов ВС России по мостам, займет несколько лет.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, которого цитирует ТАСС, согласен с тем, что на строительство подводного тоннеля "не стоит тратить даже умственные ресурсы".

Не обошли вниманием ситуацию в Киеве и западные журналисты. The New York Times пишет, что вывод из строя или даже временная блокировка мостов через Днепр грозит украинской армии катастрофой — именно через них идут все военные грузы, техника и пополнение на восток и юг. При этом не требуется полностью рушить мосты — достаточно повредить дорожное полотно и ослабить несущие конструкции, чтобы переброска бронетехники и автоколонн по мостам стала невозможной.

The Washington Post отмечает, что "уничтожение условий для нормальной жизни" в Киеве накануне зимы, которая сама по себе грозит городу энергетическим коллапсом, приводит к очевидному результату, а "хаос и бегство гражданского населения" из города лишь умножают результат.