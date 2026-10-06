В США по-прежнему нестабильна ситуация с опасными инфекционными заболеваниями — Россия готова оказать содействие в стабилизации эпидемиологической обстановки.

Как подчеркивает Роспотребнадзор на своем официальном сайте, с начала 2026 года в Соединенных Штатах была зарегистрирована вспышка сыпного тифа, количество случаев брюшного тифа превысило двести человек, регистрируются случаи заболевания легионеллезом. Сверх того, в июне в Нью-Мексико был выявлен смертельный случай чумы. Непростая ситуация с корью: в трех штатах есть заболевшие, в том числе с летальными исходами, а в штате Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация.

На этом фоне Роспотребнадзор напоминает: Россия располагает большим опытом в обеспечении эпидемиологического благополучия как внутри страны, так и за рубежом.

Это сообщение последовало за заявлением американских властей о том, что они готовы помогать России в свете сообщений о якобы случае чумы в Иркутской области. При этом госсекретарь США Марко Рубио потребовал от российской стороны прозрачности и предоставления всей информации, которая может потребоваться другим государствам для надлежащих мер реагирования.

При этом американские госслужащие уже были пойманы на недобросовестном исполнении обязанностей по охране общественного здоровья и дезинформации. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призывал посадить в тюрьму экс-помощника госсекретаря США Викторию Нуланд и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.