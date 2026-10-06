Кремль высказался о вероятности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Практической подготовкой потенциальной встречи лидеров России, США и Китая во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пока не занимаются. Об этом рассказал во вторник, 6 октября, помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Как подчеркнул представитель Кремля, сама идея встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина "витает в воздухе, все о ней знают".

Ушаков предположил, что Пекин как организатор саммита АТЭС своевременно разошлет участникам программу мероприятий — в ней, по всей вероятности, "будут какие-то специальные "окна" и для двусторонних встреч, и, возможно, и для трехсторонней".

Уже достоверно известно, что Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином, хотя конкретное время в графике под эту встречу еще не отведено, цитирует помощника президента России "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином давно переросли из рабочих в дружеские — теплые и доверительные. Лидеры двух государств, как отмечал Путин, понимают друг друга даже без переводчиков.

При этом никакой ревности в связи с тем, что Си Цзиньпин налаживает контакты с Вашингтоном, российский лидер не испытывает — такими категориями не мыслят в политике, заявил Владимир Путин.