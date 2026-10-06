Российские бойцы в рамках специальной военной операции нанесли новые удары беспилотниками по объектам на Украине, задействованным в интересах украинской армии.

Как уточнило Минобороны России в своем официальном "Макс"-канале, в порту Южный поражен танкер, который доставлял уронацистам горюче-смазочные материалы.

В районе населенного пункта Маяки под удар ВС России угодили грузовики, которые перевозили на Украину военные грузы.

Ранее сообщалось, что из-за ударов российских бойцов по мостам в Киеве на Украине и на Западе заговорили об угрозе катастрофы. Украинская столица может оказаться отрезанной от остального мира. Это сулит серьезные логистические проблемы и провалы в снабжении как населения, так и ВСУ.

Тем временем бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Юлия Мендель заявила, что удары ВС России загнали Украину в критическое положение — в стране почти не осталось железнодорожных локомотивов. Из-за разницы в колее европейские тягачи не подойдут, на ремонт собственных уходит слишком много времени.