Российский рынок в достаточной мере обеспечен фармацевтическими препаратами на основе гидроксизина. Об этом заявили во вторник, 6 октября, в Министерстве промышленности и торговли России.

Лекарства на основе гидроксизина, в частности, "Атаракс", применяют при повышенной тревожности, ощущении внутреннего напряжения, раздражительности.

Минпромторг опроверг публикации ряда интернет-пабликов о том, что такие препараты невозможно найти в аптеках. По данным ведомства, по состоянию на октябрь-2026 в наличии имеется более 1,26 миллиона упаковок лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) гидроксизин, в том числе — свыше 500 тысяч упаковок "Атаракса".

В дополнение к этому в оборот в скором времени введут еще 720 тысяч упаковок "Атаракса" и 165 тысяч "Гидроксизина", цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее председатель федерального правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что все медикаменты и медицинские изделия должны быть доступны для граждан и не уступать зарубежным аналогам. Премьер-министр также призвал переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками — товаров высокого качества и надежности.

Для обеспечения высоких стандартов кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Контролировать это вопрос будет лично вице-премьер Татьяна Голикова. Власти указывали, что в каждом регионе должно иметься всё необходимое для эффективного лечения пациентов, в том числе — для самых тяжелых случаев.