Брюссель фактически согласился с присутствием на территории Евросоюза российских войск, размещенных в Приднестровье по договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года. На это указали во вторник, 6 октября, в посольстве России в Кишинёве.

Дипмиссия прокомментировала в своих соцсетях высказывание верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Каи Каллас относительно статуса Приднестровской Молдавской Республики. Чиновница заявила, что статус непризнанного государства у ПМР, которую Европа называет частью Молдовы, не помешает планах молдавских властей по евроинтеграции.

В российском посольстве подчеркнули, что "отрадно наблюдать", как Брюссель отдает должное роли российских миротворцев в поддержании мира и стабильности в регионе. Дипломаты не исключили, что заявления Каллас окажутся шагом в направлении формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин отмечал, что риски непосредственно вооруженных провокаций против Приднестровья оцениваются как невысокие, однако исключать их полностью нельзя. Москва расценит вооруженные провокации Киева и молдавских властей против Приднестровья как нападение на нашу страну.

Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук напомнил, что главное условие вывода миротворцев с территории ПМР — это продвижение процесса приднестровского урегулирования. Однако сейчас этот процесс застыл на месте.