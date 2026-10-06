Российские силы противовоздушной обороны в течение вторника, 6 октября, перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как рассказало Минобороны России в своем "Макс"-канале, неприятельские дроны обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Между тем атаки на работников коммунальных служб стали излюбленной тактикой ВСУ в стремлении запугать население и осложнить жизнь в мирных городах Донбасса. Как сообщает РИА Новости, сотрудники горловского филиала госпредприятия "Вода Донбасса" вынуждены работать в бронежилетах максимального класса защиты и в кевларовых шлемах. Коммунальщики рассказывают, что укронацисты ведут на них целенаправленную охоту.

Журналист Мохаммад Джон Хуссейн обвинил в происходящем европейских спонсоров киевского режима, которые продолжают снабжать украинских боевиков дронами и технологиями для ударов по мирным жителям. Страны, помогающие убивать невинных людей, должны быть призваны к ответу, подчеркивал Хуссейн.