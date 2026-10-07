В ходе спецоперации экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил замаскированный опорник ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр". Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Расчёт самоходной гаубицы "Мста" группировки "Запад" снайперским огнём ликвидировал вражеский пункт управления дронами в Харьковской области. Там же операторы наших ударных "Молний" планомерно уничтожают боеприпасы и живую силу ВСУ внутри сформированного "котла". Это позволяет штурмовым отрядам быстрее двигаться вперёд.

И новые подробности освобождения села Голубково в Запорожской области. Противник контролировал подступы к нему, но мотострелки группировки "Восток" успешно справились с задачей, ликвидировав до роты живой силы противника, две бронемашины, семь автомобилей и более 30 тяжёлых гексакоптеров.