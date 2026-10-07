Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры профессионализма и смелости российских бойцов в ходе СВО. Сержант Ридаль Шаяхметов обеспечил безопасное продвижение наших войск вглубь обороны противника. В ходе инженерной разведки он обнаружил и обезвредил взрывоопасные предметы, в том числе противотанковые мины с магнитными датчиками.

Младший сержант Георгий Никитин пресёк воздушную атаку ВСУ на позиции подразделения. Заметив приближение двух вражеских fpv-дронов, Никитин прицельным огнём поразил коптеры, не допустив потерь среди личного состава.