ПВО сбила 311 украинских дронов в ночь на 7 октября над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской и Калужской областей. Также беспилотники уничтожены над Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, над Пермским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

В Белгородской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки ранены семь человек, сообщил в "Максе" губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 114 раз.