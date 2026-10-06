Сборная России по футболу сыграла вничью 3:3 в товарищеском матче со сборной Нигерии, который прошел во вторник, 6 октября, в Нижнем Новгороде.

В составе российской сборной отличились Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2-я минута), Алексей Миранчук (54-я минута).

Ранее появились сообщения о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) готова снять ограничения с российских футболистов — это означало бы возвращении России права участвовать в чемпионатах мира по футболу.

На высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино подумать над возвращением россиян истерически отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат заявил, что "моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну".