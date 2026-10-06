Мишустин заявил о недопустимости зависимости России от ИИ-решений других стран

Россия не может попасть в зависимость от зарубежных технологий в области искусственного интеллекта. Разработки, которые создают в нашей стране, меняют облик будущего. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия".

Прорывные новинки, связанные с таким сферами как кибербезопасность, цифровые платформы и нейросети, представлены на выставке, которую посетил премьер. В сфере телекоммуникаций активно внедряется формат 5G. Строятся волоконно-оптические линии даже в удалённой Арктической зоне.

Михаил Мишустин отметил: в минувшем году оборот компаний цифровой отрасли превысил 21 триллион рублей. Объем интернет-торговли составил более 8 миллиардов заказов.

"Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает первое место и удерживает позиции пятый год подряд. Цифровые платформы востребованы не только в торговле. Активно внедряются по целому ряду направлений: в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике, по многим другим. Они становятся важнейшим фактором устойчивости экономики. Правительство по поручению президента уже приступило к подготовке стратегий развития автономных систем и цифровых платформ. Рассчитываем на самое активное участие деловых кругов и экспертов в этой работе", - сказал Михаил Мишустин.