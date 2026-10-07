Продолжается набор на военную службу по контракту: бойцов готовят опытные инструкторы

Не сокращается поток желающих пройти военную службу по контракту. После собеседования новобранцев ожидает всесторонняя подготовка. Инструкторы, за плечами которых опыт участия в СВО, помогают им отработать необходимые навыки. Будущие бойцы осваивают профессиональное управление мотоциклом. Учатся точно поражать цель из гранатомёта и оказывать первую помощь раненному товарищу, если понадобится.

Навыки эвакуации раненого товарища с поля боя оттачивается на полигоне до автоматизма. На первый взгляд, кажется невероятным, что бойца, находящегося без сознания, можно усадить на мотоцикл и отвести в тыл. Новобранцы, тем не менее, справляются на отлично.

Так мотострелки отрабатывают езду на мотоцикле в боевых условиях. За лентой это способ доставить на передок боеприпасы, провизию и медикаменты. Бойцы учатся преодолевать препятствия, маневрировать в составе тактических групп, передвигаться максимально быстро и незаметно. Полученные навыки пригодятся и на гражданке.

На другом полигоне тренируются гранатометчики. На занятиях расчеты РПГ уничтожили все условные цели. Для новичков задача непростая, говорят инструкторы, уже получившие боевой опыт в зоне СВО. Новобранцы на трудности не жалуются. Боец с позывным “Муха” на гражданке работал на стройке. Говорит, там было тяжелее.

Курс общевойсковой подготовки не обходится без тактической медицины. Так у новобранцев должно появиться головокружение, как при ранении, несмотря на которое помощь самому себе нужно оказать правильно и быстро.

Молодой боец Сергей на гражданке выучился на тракториста. Успел поработать. После призыва в армию наконец понял, чем хочет заниматься. Тем более, что в зоне СВО у него отец.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице Центр отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.