В Санкт-Петербурге показали средневековый клад: артефакты нашли случайно

Почти два килограмма серебра несколько веков пролежали внутри древнего вала Тиверского городка. Кто оставил здесь сокровища и почему за ними так и не вернулся — теперь одна из главных загадок для археологов.

"Выяснялось, что это, во-первых, вещи из драгоценных металлов, вещи прекрасного качества, очень компактно лежащие", - сообщил Станислав Бельский, руководитель археологической экспедиции, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии МАЭ РАН.

Украшения, детали костюма, цепочки и три серебряные монеты. Самая древняя — арабский дирхем, предварительно датированный 907–912 годами. Сам клад исследователи относят к концу 12 — началу 13 веков.

Это не просто клад драгоценностей — это вещи, которые когда-то принадлежали конкретному человеку. Фибула застёгивала одежду. Гривна обхватывала шею. А крупные медальоны-бармы — фрагменты оплечья.

Сохранились также фрагменты органики - ткани и кожи, куда драгоценности были упакованы перед тем, как их спрятали. А на одном из медальонов — две птицы. Между ними — изображение, которое экспертам напоминает сюжет древней мифологии.

"Но вот то, что между ними помещено, более всего мне напоминает копьё Одина. Если тогда это хищные птицы, вороны, тогда между ними копье Одина... это 12-13 век, это вполне себе христианская Европа", - рассуждает Станислав Бельский.

Пока это лишь гипотеза: вид птиц ещё предстоит точно определить, а символику изображения — исследовать. Но уже сейчас понятно: перед археологами один из крупнейших и наиболее необычных кладов драгоценного серебра, найденных на северо-западе России. Здесь рядом оказались украшения, статусные предметы и изображения, которые могут быть связаны с мифологическими представлениями.

"Здесь причудливая смесь и драгоценностей, и предметов статусных, причем высокостатусных, и мифологических сюжетов", - говорит Андрей Головнёв, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.

Крепость, на руинах которой нашли клад, относится к временам Средневековья. Тогда здесь проходил важный водный путь между Ладогой и Балтикой. Теперь у ученых есть богатейшая коллекция артефактов о связях Древней Руси и Скандинавии.