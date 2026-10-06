Украина откажется вступать в Европейский союз, если ее ограничат в доступе на общеевропейский рынок зерна. С таким заявлением выступил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

Как заявил политик в интервью Politico, Украина не намерена мириться с постоянными ограничениями по сбыту своей продукции на общеевропейском рынке — это лишает смысла членство в интеграционном объединении.

На переходный период такие лимиты возможны, однако если Брюссель решит сделать их постоянными, Украина не согласится на членство в ЕС, резюмировал Высоцкий.

На Западе ранее неоднократно подчеркивали, что Украина — крайне сложный претендент, который создает Брюсселю больше трудностей, чем другие кандидаты в члены Евросоюза. В частности, нет ясности относительно границ государства, претендующего на вступление в ЕС. Агропромышленный комплекс Украины создает проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий в рамках Евросоюза.

В связи с этим еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос пришлось оправдываться за чрезмерный оптимизм относительно расширения Евросоюза в свете экономических проблем интеграционного объединения. Как сообщает РИА Новости, Кос сослалась на результаты переговорного процесса с кандидатами на вступление в ЕС, в ходе которого якобы было открыто или закрыто больше переговорных глав, чем за любой предыдущий год в последнюю четверть века.