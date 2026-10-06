Полноценный запуск низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет" гарантирует России грандиозное преимущество перед украинской армией. Такое мнение высказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

По словам эксперта, до сих пор нет эффективного способа справляться с российскими баллистическими ракетами, тем более с учетом дефицита западных противоракет.

Ситуацию для недругов России, как полагает Эрик Шмидт, усугубит новая спутниковая сеть "Рассвет", блокировать которую невозможно: "Это значит, что Россия сможет выискивать свои цели по всей территории Украины" (цитаты по РИА Новости).

Ранее в НАТО, ссылаясь на разведданные, обвинили Россию в создании нового противоспутникового оружия для поражения группировки Starlink. Западные средства массовой информации утверждали, что пресловутое оружие сможет засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных шарообразных элементов и тем самым вывести из строя сразу несколько спутников.

Эксперты, опрошенные западными журналистами, заявили, что российские военные способны заглушить спутниковую сеть Starlink при помощи комплекса "Волна-Купол-Гарант". В Киеве при этом жаловались на проблемы, которые сулит российская спутниковая группировка.