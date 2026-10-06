Минтранс сообщил об атаке безэкипажных катеров на танкер близ Сочи

В акватории Черного моря во вторник днем произошло возгорание танкера, перевозившего нефть. Как сообщили в российском Минтрансе, судно "Афрамакс Рио" ходило под флагом Либерии.

По данным ведомства, танкер с нефтью загорелся после атаки безэкипажных катеров. На борту судна находились 23 члена экипажа, все они - граждане Индии. По предварительным данным, пострадавших нет.

В связи с атакой глава Минтранса провел заседание штаба по ликвидации последствий ЧП. В настоящее время горение танкера продолжается. Как заявили в штабе, начать тушение можно будет только после снижения интенсивности горения.

Ранее глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин сообщил, что из-за возгорания танкера пляжи для отдыхающих закрыты. Ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха.