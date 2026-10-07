Дипломат Попов рассказал о дикой деградации западноевропейских лидеров

Почему "левые" в Пятой республике буквально призывают к побоищам? Почему в принципе правящие элиты в Европе стали играть в политике деструктивную роль?

Беспорядки во Франции и политический кризис в Германии - темы, которые Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Гость в студии - чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук Вениамин Попов.

"Сейчас дикая деградация нынешних западноевропейских лидеров. Идет разрыв с реальными потребностями, национальными интересами. Они жуткие вещи делают, просто вредят себе", - отметил он.

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