Американский лидер Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало ближе и может состояться в ближайшее время. С таким высказыванием он выступил во вторник, 6 октября, в Балтиморе.



"Хотите — верьте, хотите — нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит", — сказал президент США.



Трамп подчеркнул, что продолжает работать над мирным урегулированием и выразил надежду, что в скором времени украинский конфликт завершится, несмотря на отсутствие окончательного соглашения.



"Мы еще не добились завершения войны России и Украины. Я над этим работаю. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже произойдет достаточно скоро", — добавил глава Белого дома.



22 сентября на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке американский президент отметил, что хотел бы разрешения украинского кризиса до зимы.