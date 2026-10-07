Путин и Трамп скоро проведут телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который, по его словам, состоится в ближайшее время. Об этом глава Белого дома в среду, 7 октября, заявил журналистам.



"У меня совсем скоро запланирован телефонный разговор", — сказал он, отвечая на вопрос репортеров о наличии планов поговорить с российским лидером.



Содержание предстоящей беседы и конкретную дату глава Белого дома не назвал.



Последний разговор по телефону президентов России и США состоялся 8 сентября. Он длился час и был, по словам помощника нашего лидера Юрия Ушакова, "весьма откровенным".